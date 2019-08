Dazi, Johnson: Non sono la via da seguire

di scp

Biarritz (Francia), 24 ago. (LaPresse/AFP) - I dazi "non sono la via da seguire". Così il primo ministro inglese Boris Johnson a Biarritz per il G7. Johnson si è detto "molto preoccupato" per la situazione del commercio".

