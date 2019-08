Danimarca, casa reale: Sorpresa per decisione Trump di annullare visita

di scp

Washington (Usa), 21 ago. (LaPresse/AFP) - La casa reale danese, all'origine dell'invito a Donald Trump, ha espresso la sua "sorpresa" in un commento scritto inviato alla televisione pubblica DR dopo che il presidente americano ha annullato la sua visita nel Paese. Trump doveva incontrare a Copenaghen il primo ministro danese ma ha poi cambiato idea perché la Danimarca ha rifiutato di vendere la Groenlandia agli Stati Uniti. La visita del presidente degli Stati Uniti in Danimarca all'inizio di settembre è stata semplicemente "annullata in questa fase", ha precisato un portavoce della Casa Bianca all'AFP.

