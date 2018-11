Francia, crollo Marsiglia: c'è anche una ragazza italiana fra i dispersi

Si chiama Simona e viveva in uno degli edifici collassati nel centro della città francese. Trovato un corpo senza vita

C'è anche una ragazza italiana fra i dispersi a seguito del crollo di alcuni edifici a Marsiglia. È quanto emerge dal racconto dei testimoni. Il giovane cameriere di un bar, che osservava in lacrime le ricerche dei soccorritori, ha detto che conosceva bene Simona, un'italiana che viveva in uno degli edifici crollati, della quale non si hanno notizie da lunedì: "Era una ragazza geniale, studiava da noi", ha detto a un giornalista di Afp.

Mentre è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, le autorità provano a trovare cinque abitanti degli edifici che mancano all'appello, nonché tre persone che potevano essere state invitate in uno degli immobili. "Questa mattina pompieri e poliziotti proseguono lo sgombero delle macerie dei due edifici, sotto le quali potrebbero essere sepolte tra le 5 e le 8 vittime", ha dichiarato il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, arrivato sul posto.

