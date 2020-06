Corte Suprema Usa contro Trump sui Dreamer: Non può bloccare Daca

La Corte Suprema degli Usa ha respinto gli sforzi del presidente Donald Trump per porre fine al programma Daca, voluto dall'ammistrazione Obama, che tutela legalmente 650.000 giovani immigrati, i cosiddetti 'Dreamer'. Un duro colpo per il presidente nel pieno della sua campagna elettorale. E il capo della Casa Bianca è furioso. "Queste decisioni orribili e politiche che escono dalla Corte Suprema sono colpi di fucile in faccia a persone che sono orgogliose di chiamarsi repubblicani o conservatori", scrive su Twitter il tycoon. "Otto anni fa, in questa stessa settimana, abbiamo protetto i giovani che sono stati cresciuti come parte della nostra famiglia americana dall'espulsione. Oggi sono felice per loro, le loro famiglie e tutti noi", commenta invece Barack Obama

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata