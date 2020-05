Coronavirus, Xi: Pieno sostegno a Onu e Oms in lotta contro pandemia

di lcl

Milano, 15 mag. (LaPresse) - Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la Cina sostiene fermamente le Nazioni Unite e l'Organizzazione mondiale della sanità nel loro ruolo nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Lo riporta l'agenzia cinese Xinhua.

In una conversazione telefonica con il primo ministro ungherese Viktor Orban, Xi ha sottolineato che la Cina è pronta a lavorare con l'Ungheria e altri membri della comunità internazionale per svolgere efficacemente sforzi congiunti di prevenzione e controllo e frenare la diffusione della malattia. Xi ha anche richiesto sforzi concertati per rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche per affrontare congiuntamente le sfide che la pandemia ha portato all'economia mondiale.

