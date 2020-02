Coronavirus, Xi Jinping: Sviluppi positivi contro epidemia

di mrc/mad

Milano, 13 feb. (LaPresse) - Sono stati registrati "alcuni sviluppi positivi nella situazione di contagio" e gli sforzi per il controllo dell'epidemia hanno visto "risultati positivi, guadagnati duramente". Lo riferisce il China Daily citando il presidente cinese, Xi Jinping, al Comitato generale del partito comunista, in merito al coronavirus. Il leader cinese ha sottolineato che "il controllo e la prevenzione dell'epidemia sono ora nel momento più difficile e più critico, e il Paese non deve risparmiarsi nessuno sforzo per continuare a combattere contro il contagio".

