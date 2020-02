Coronavirus, Xi a Trump: Usa agiscano in modo calmo e ragionevole

di lcl

Milano, 7 feb. (LaPresse) - Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la prevenzione e il controllo del coronavirus di Wuhan sono in una "fase critica" durante un colloquio telefonico con il presidente Donald Trump. Lo riporta la Cnn.

I due leader hanno parlato degli sforzi per contenere il virus e Xi ha espresso fiducia nello sconfiggere l'epidemia. Xi ha affermato di sperare che gli Stati Uniti possano "valutare la situazione epidemica in modo calmo" e "regolare le misure di risposta in modo ragionevole".

