Svezia: in un giorno 114 decessi e probabile lockdown. Anche la Gran Bretagna trema

Visto da un capo all'altro del mondo, il coronavirus ha contorni molto differenti. A Wuhan, dopo 76 giorni di lockdown, le autorità hanno deciso di togliere tutte le restrizioni, anche perché è la prima volta dall'inizio dell'epidemia che non si registrano morti in quel pezzo di Cina balzato purtroppo agli onori delle cronache. Tornano a decollare gli aerei, non è più vietato spostarsi in treno e in auto. Autentiche 'conquiste' per riconquistare la normalità.

Se a Wuhan si sorride (tra l'altro sono stati rafforzati i controlli al confine per evitare contagi di ritorno), negli Stati Uniti si trema. In 24 ore, la conta dei morti ha assunto dimensioni impensabili fino a qualche settimana fa: sono oltre mille i decessi. E Donald Trump, adesso, appare meno spavaldo di qualche tempo fa.

In aumento il numero dei morti anche in Gran Bretagna (quasi 900) e anche in Svezia che si sentiva immune dal covid19. Centoquattordici deceduti in un giorno impongono una probabile 'stretta' sulla falsariga di quanto hanno fatto gli altri paesi d'Europa. Insomma, anche a Stoccolma ci si attrezza per la chiusura totale, a questo punto molto tardiva.

