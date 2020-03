Coronavirus, Wuhan riapre le stazioni per i treni in arrivo

di scp

Torino, 28 mar. (LaPresse) - Wuhan, capoluogo della provincia dell'Hubei ed epicentro del focolaio di coronavirus in Cina, sta iniziando a riaprire i suoi servizi ferroviari e di volo dopo oltre due mesi di blocco e sospensione dei trasporti, secondo le autorità locali e l'aviazione civile del paese citati dal China News Service. Wuhan ha riavviato oggi il suo servizio per i treni in arrivo nelle sue 17 stazioni ferroviarie, mentre il servizio di partenza non aprirà fino all'8 aprile, quando il blocco della città sarà revocato. I voli passeggeri interni nei principali aeroporti dell'Hubei, a eccezione dell'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe, ricominceranno da domani, mentre i voli internazionali e i voli da e per Pechino, Hong Kong, Macao e Taiwan sono ancora sospesi. L'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe riprenderà i voli passeggeri nazionali solo dall'8 aprile.

