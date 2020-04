Coronavirus, Wsj: In Usa altri 1.433 morti in 24 ore

di mrc

Torino, 21 apr. (LaPresse) - Altre 1.433 persone sono morte negli Usa nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus. Lo riferisce il Wall Street Journal in un'analisi basata sui dati della Johns Hopkins University. Le cifre fanno riferimento alle 20 ora locale. Secondo il quotidiano americano, si registra un trend in discesa nel contagio. In tutto i casi confermati hanno superato quota 784mila. Negli Usa il numero totale dei decessi è di oltre 42mila, nello specifico, secondo la Johns Hopkins University, sono 42.364.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata