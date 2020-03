Coronavirus, Von der Leyen: Ue tragga lezione da esperienza italiana

di lcl/mbb

Milano, 11 mar. (LaPresse) - La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha espresso "apprezzamento per gli sforzi intrapresi dal governo italiano" nel fronteggiare l'epidemia di coronavirus e ha riconosciuto "l'onere sociale ed economico" che l'attuale crisi impone alla popolazione. "Bisogna trarre lezione dall'esperienza maturata in Italia per aiutare a guidare le politiche europee", si legge nella nota congiunta della presidente Von der Leyen e del premier italiano Giuseppe Conte diramata dalla Commissione Ue al termine della videoconferenza.

