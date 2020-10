Coronavirus, Von der Leyen: Sure aiuterà Italia a mantenere posti di lavoro

di scp

Milano, 27 ott. (LaPresse) - "Oggi l'Italia ha ricevuto 10 miliardi di euro in prestiti nel quadro del piano Ue Sure, a supporto di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo. Questi aiuti contribuiranno a mantenere posti di lavoro durante la pandemia. L'Italia riceverà 27,4 miliardi da Sure. L'Europa è con voi". Così su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

