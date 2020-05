Coronavirus, von der Leyen: Non torneremo presto alla normalità

di mrc

Torino, 13 mag. (LaPresse) - "Non torneremo presto alla normalità, al 'business as usual'. Le nostre economie e le nostre società apriranno lentamente e con cautela. Ci riprenderemo ma ci vorrà tempo. Il virus è lo stesso in ogni Stato membro ma la capacità di risposta e di assorbire lo shock è molto diversa". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al Parlamento europeo.

