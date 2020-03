Coronavirus, Von Der Leyen: "Massima flessibilità sul Patto di Stabilità"

“La Ue può resistere, anche se il coronavirus sta mettendo a dura prova le persone e per l’economia è uno shock”, Lo ha detto Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Europea, illustrando le misure che la Commissione stessa sta adottando per fronteggiare le prime conseguenze della pandemia. Ursula è stata chiara nello specificare che la Ue può farcela ma a una condizione: “Dobbiamo stare coordinati e uniti, bisogna che tutti i Paesi si assumano le loro responsabilità”, ha sottolineato.

Von Der Leyen ha poi aggiunto che ci sarà massima “flessibilità” per quanto riguarda l’applicazione del Patto di Stabilità, una rassicurazione che rappresenta un segnale importante per i mercati e lo spread. “La Commissione approverà ampie misure di aiuti di Stato per aiutare l'economia italiana", ha detto Von Der Leyen, che poi ha annunciato “un piano da 37 miliardi di euro per aiutare settore sanitario e altri settori colpiti”.

