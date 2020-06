Coronavirus, von der Leyen: Da Ue altri 4,9 mld per paesi vulnerabili

di lcl

Milano, 27 giu. (LaPresse) - "Sono felice di annunciare che Team Europe oggi promette altri 4,9 miliardi di euro per aiutare i paesi vulnerabili a finanziare il loro recupero dalla pandemia". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel corso del summit online 'Global Goal: Unite for our Future'. "Dobbiamo ricostruire le comunità devastate dal coronavirus in modo giusto", ha aggiunto la presidente.

