Coronavirus, von der Leyen: Aspettare a prenotare le ferie estive

di ect

Milano, 12 apr. (LaPresse) - La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un'intervista al quotidiano Bild, in edicola oggi, ripresa dalla stampa tedesca, sconsiglia di prenotare le vacanze estive di quest'anno a causa della pandemia di coronavirus. "Vi consiglio di aspettare. Al momento nessuno può fare previsioni affidabili per luglio e agosto", ha dichiarato al quotidiano tedesco.

