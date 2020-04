Coronavirus, von der Leyen: Anziani limitino contatti fino fine anno

di ect

Milano, 12 apr. (LaPresse) - "Gli anziani devono limitare i loro contatti a lungo", probabilmente "fino a fine anno". Ne è convinta la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che a tal proposito ha rilasciato un'intervista al quotidiano Bild, in edicola oggi, ripresa dalla stampa tedesca. "Dobbiamo rimanere disciplinati ed essere molto pazienti", ha dichiarato von der Leyen al giornale, "dovremo imparare a convivere con il virus per molti mesi, probabilmente fino al prossimo anno" quando, ha affermato von del Leyen, "spero sia pronto un vaccino". Sino ad allora "i contatti degli anziani devono essere limitati il più possibile. So che è difficile e la solitudine è opprimente. Ma riguarda la vita".

