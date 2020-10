Coronavirus, vice presidente Usa Pence negativo al tampone

di lca

Milano, 2 ott. (LaPresse) - Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence è negativo al tampone per Covid-19. Lo rende noto il suo portavoce Devin O'Malley su Twitter. "Come è prassi da mesi, il vicepresidente Pence viene testato ogni giorno per cCovid-19. Questa mattina, il vicepresidente Pence e la Second Lady (la moglie Karen ndr) sono risultati negativi al Covid-19. Il vicepresidente Pence rimane in buona salute e augura ogni bene ai Trump per la loro guarigione", si legge nel tweet.

