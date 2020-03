Coronavirus, Verdi tedeschi: Sì ai coronabond, Germania aiuti Stati in difficoltà

di scp

Torino, 29 mar. (LaPresse) - “Sostengo i coronabond". Così il leader dei Verdi tedeschi Robert Habeck alla Welt am Sonntag. "Stati economicamente forti come la Germania devono aiutare quelli che non stanno andando bene in questo momento", ha rimarcaato Habeck.

