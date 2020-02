Coronavirus, Usa sconsigliano viaggi 'non necessari' in Italia

di ect

Milano, 28 feb. (LaPresse) - E' stata elevata da 2 a 3 nei confronti dell'Italia l'allerta degli Stati Uniti con la quale viene raccomandanto ai viaggiatori statunitensi "di evitare qualsiasi viaggio non necesario in Italia" a causa del coronavirus. Lo si apprende dal Centers for diseases control (Cdc), la massima autorità sanitaria federale Usa.

