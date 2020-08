Coronavirus, Usa revocano avviso a non fare viaggi all'estero

di lrs

Milano, 6 ago. (LaPresse) - Il Dipartimento di Stato americano ha revocato oggi l'avviso di livello 4 globale contro i viaggi all'estero, dopo oltre quattro mesi di allerta per i cittadini statunitensi. La scelta è stata adottata, perché le condizioni di salute "stanno migliorando in alcuni Paesi e potenzialmente peggiorando in altri", si legge in una nota del Dipartimento di Stato riportata dalla Cnn. "Continuiamo a raccomandare ai cittadini statunitensi di prestare attenzione quando viaggiano all'estero a causa della natura imprevedibile della pandemia", si specifica. L'avviso revocato risaliva al 19 marzo scorso.

