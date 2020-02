Coronavirus, Usa pronti a far evacuare americani da Diamond Princess

di lrs

Pechino (Cina), 15 feb. (LaPresse/AP) - Il governo degli Stati Uniti si sta preparando a riportare a casa in aereo gli americani a bordo della nave da crociera Diamond Princess, messa in quarantena a Yokohama, in Giappone, per il coronavirus, secondo quanto riferito da 'The Wall Street Journal'. A circa 380 americani e alle loro famiglie verranno offerti posti su due voli del Dipartimento di Stato, ha detto al quotidiano americano Henry Walke, direttore della Divisione di preparazione e infezioni emergenti presso i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Arriveranno negli Stati Uniti già domenica, ha aggiunto Walke, sottolineando che quelli con febbre, tosse o altri sintomi non saranno ammessi sui voli.

