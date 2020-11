Coronavirus, Usa a Oms: Invitare Taiwan ad assemblea annuale

di lcl

Ginevra (Svizzera), 6 nov. (LaPresse/AP) - Gli Stati Uniti hanno chiesto al direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità di invitare Taiwan a partecipare all'assemblea annuale dell'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite la prossima settimana, visto il suo "clamoroso successo" contro il Covid-19. La Cina ha di fatto bloccato Taiwan dalla partecipazione all'assemblea mondiale della sanità negli ultimi anni dall'elezione della presidente taiwanese Tsai Ing-wen, la cui amministrazione pro-indipendenza è entrata in conflitto con Pechino, che considera Taiwan parte della Cina. L'appello degli Stati Uniti a Tedros Adhanom Ghebreyesus arriva dopo che l'amministrazione Trump, durante l'estate, è intervenuta per ritirare il Paese dall'Oms l'anno prossimo. Taiwan non è uno stato membro delle Nazioni Unite.

