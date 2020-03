Coronavirus, un morto in Argentina: è il primo in America Latina

di lcl

Milano, 8 mar. (LaPresse) - Le autorità sanitarie argentine hanno confermato il primo decesso nel Paese per coronavirus. E' la prima vittima in America Latina. Il ministero della Salute ha riferito che si tratta di un uomo di 64 anni che viveva a Buenos Aires ed era recentemente tornato da un viaggio in Europa. L'uomo era affetto da patologie pregresse.

