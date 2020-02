Coronavirus, un morto a Hong Kong: sale a 425 il numero delle vittime

Oltre 20mila i contagi, in Giappone in quarantena un'intera nave da crociera

In Cina, si contano altri 64 morti per coronavirus, il bilancio totale sale a 425, 20.400 i contagi. Un uomo di 39 anni ha perso la vita a Hong Kong durante lo sciopero degli ospedali contro la mancata chiusura delle frontiere. Scattato l'isolamento precauzionale in due città della provincia cinese orientale dello Zhejiang a Taizhou e in tre distretti della capitale Hangzhou.

In Giappone in quarantena un'intera nave da crociera, con 3700 a bordo, dopo un caso confermato di coronavirus. E in Corea del sud Hyunday interrompe la produzione per la mancanza di componenti che provengono dalla Repubblica Popolare Cinese.

Il governo italiano, intanto, fa quadrato per fronteggiare il virus. A Palazzo Chigi ieri incontro maggioranza-opposizioni per fare il punto sulle misure adottate. "Stiamo creando una task force per ridurre l'impatto economico dell'emergenza", ha spiegato il presidente del Consiglio Conte mentre i governatori di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia chiedono al ministero della Sanità che i bambini che rientrano dalla Cina non tornino a scuola per 14 giorni. In quarantena in una struttura militare alla Cecchignola gli italiani rientrati da Wuhan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata