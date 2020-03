Coronavirus, Ue: Von der Leyen non ha sintomi, farà il test

di scp

Torino, 19 mar. (LaPresse) - "La presidente Ursula Von der Leyen ha incontrato l'ultima volta Michel Barnier circa due settimane fa, non ha sintomi, continua a lavorare, ovviamente farà il test, ma per il momento le sue attività continuano, come per il resto del collegio dei commissari". Così il portavoce capo della Commissione Eric Mamer, dopo la notizia del contagio del capo negoziatore per la Brexit Michel Barnier.

