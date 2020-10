Coronavirus, Ue verso Unione sanità: primo passo il mese prossimo

di lcl

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "L'aumento dei tassi di infezione da Covid-19 in tutta Europa è molto allarmante. È necessaria un'azione immediata e decisiva", "il mese prossimo presenteremo il primo passo verso un'Unione europea della sanità. Nel frattempo, gli Stati membri devono migliorare la cooperazione e la condivisione dei dati". Lo ha detto la Commissaria per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides, nel giorno della presentazione della nuova strategia Ue per far fronte al nuovo aumento dei casi di Covid-19.

