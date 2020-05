Coronavirus, Ue: Usa riconsiderino ritiro da Oms

di lcl

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "L'Oms deve continuare a essere in grado di guidare la risposta internazionale alle pandemie, attuali e future. Per questo, è richiesta e molto necessaria la partecipazione e il sostegno di tutti", "in questo contesto, esortiamo gli Stati Uniti a riconsiderare la decisione annunciata". Lo scrivono in una dichiarazione congiunta la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'Alto rappresentante Josep Borrell, dopo le dichiarazioni del presidente degli Usa Donald Trump sulla rottura dei rapporti tra Washington e l'Oms. Bisogna evitare "le azioni che indeboliscono i risultati internazionali", scrivono von der Leyen e Borrell.

