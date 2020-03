Coronavirus, Ue: Tempi eccezionali richiedono misure eccezionali

di scp

Milano, 10 mar. (LaPresse) - "Il patto di stabilità e crescita offre flessibilità per far fronte a eventi insoliti come questo. La nostra lettera all'Italia è molto chiara su questo". Così il commissario Ue per la gestione delle crisi Lenarcic, parlando al Parlamento europeo sull'emergenza coronavirus. "Sappiamo bene che tempi eccezionali richiedono misure eccezionali, e questo è un momento del genere. Ci impegniamo a coordinarci con gli Stati membri e a utilizzare tutti gli strumenti politici adeguati per salvaguardare dai rischi al ribasso che si stanno concretizzando", ha rimarcato.

