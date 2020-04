Coronavirus, Ue: Team medici romeni e norvegesi in arrivo in Italia

di lcl

Milano, 7 apr. (LaPresse) - Un team di medici e infermieri europei provenienti dalla Romania e dalla Norvegia sarà inviato immediatamente a Milano e a Bergamo per aiutare il personale medico italiano nella lotta contro il coronavirus. Lo ha reso noto la Commissione europea in un comunicato. L'Austria ha inoltre offerto oltre 3.000 litri di disinfettante in Italia tramite il meccanismo di protezione civile dell'Ue. La Commissione coordinerà e cofinanzierà l'assistenza europea.

