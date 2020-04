Coronavirus, Ue: Su fine lockdown saranno Stati membri a decidere

di lcl

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "I tempi dell'adozione della road map per uscire dal confinamento sono un argomento delicato visto che gli Stati membri dell'Unione Europea si trovano in fasi diverse della lotta contro la pandemia" di Covid-19, ha detto in conferenza stampa il portavoce della Commissione europea Eric Mamer. "Stiamo lavorando a un documento che conterrà delle raccomandazioni" ma le decisioni su come uscire dal lockdown spetteranno agli Stati membri. "Vogliamo che le raccomandazioni siano effettivamente di utilità" nel contenimento dell'epidemia, ha aggiunto il portavoce.

