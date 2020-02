Coronavirus, Ue stanzia 232 mln per contenere epidemia

di lcl

Milano, 24 feb. (LaPresse) - La Commissione europea ha deciso di stanziare 232 milioni di euro per "contenere l'epidemia di coronavirus a livello globale" e per garantire "che i Paesi con sistemi sanitari più deboli non vengano lasciati indietro". Lo hanno comunicato i commissari europei Stella Kyriakides e Janez Lenarcic durante un punto stampa a Bruxelles.

Il coronavirus è una "sfida globale" e richiede la "cooperazione dell'intera comunità", ha sottolineato Janez Lenarcic.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata