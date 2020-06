Coronavirus, Ue: Raccolti 6,15 mld per accesso equo a cure e vaccini

di lcl

Milano, 27 giu. (LaPresse) - Il summit virtuale 'Global Goal: Unite for our Future' organizzato oggi dalla Commissione europea e da Global Citizen ha mobilitato 6,15 miliardi di euro in finanziamenti aggiuntivi per aiutare a sviluppare e garantire un accesso equo ai vaccini, ai test e ai trattamenti contro il coronavirus. Lo riferisce la Commissione Ue in una nota. I fondi raccolti sosterranno anche la ripresa economica nelle regioni e nelle comunità più fragili del mondo.

