Coronavirus, Ue: Prorogare chiusura frontiere fino al 15 maggio

di lcl

Milano, 8 apr. (LaPresse) - La Commissione europea ha invitato gli Stati membri a prorogare la restrizione temporanea ai viaggi non essenziali verso l'Ue fino al 15 maggio. "L'esperienza degli Stati membri e di altri Paesi esposti alla pandemia dimostra che le misure applicate per combattere la diffusione del virus richiedono più di 30 giorni per essere efficaci", si legge in una nota della Commissione che ha chiesto un approccio coordinato alla proroga, poiché "l'azione alle frontiere esterne può essere efficace solo se attuata da tutti gli Stati dell'Ue e Schengen a tutte le frontiere, con la stessa data di fine e in modo uniforme".

