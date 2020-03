Coronavirus, Ue: Pronti a tutte le possibilità per sostenere Stati membri

di scp

Milano, 10 mar. (LaPresse) - "Siamo pronti a esplorare tutte le possibilità per sostenere gli Stati membri che subiscono perdite economiche a causa di questa minaccia per la salute pubblica e mitigare le conseguenze a lungo termine". Così il commissario Ue per la gestione delle crisi Lenarcic, parlando al Parlamento europeo sull'emergenza coronavirus.

