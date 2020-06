Coronavirus, Ue: In apertura confini rispettare principio di non discriminazione

di scp

Torino, 2 giu. (LaPresse) - Il controllo interno dei confini deve sempre essere effettuato nel pieno rispetto del principio di non discriminazione" e della necessità di "coordinamento" nell'eliminazione delle restrizioni, che dovrebbe "tenere in conto criteri come la situazione epidemiologica". Così il portavoce della Commissione europea Jahnz Adalbert sulle scelte di riapertura dei confini tra Austria e Italia dopo l'epidemia di coronavirus. "Se le misure vengono eliminate in una specifica regione dell'Ue, lo stesso trattamento deve essere riservato a tutte le altre regioni che hanno la stessa situazione epidemiologica", ha rimarcato.

