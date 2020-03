Coronavirus, Ue: Già organizzati 13 voli per rimpatriare 3mila europei all'estero

di scp

Torino, 19 mar. (LaPresse) - "Sono stati organizzati per ora 13 voli per rimpatriare gli europei da Egitto, Marocco, Filippine, Tunisia, Argentina, e altri Stati. Saranno imbarcate più di 3mila persone". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un video su Twitter a proposito dell'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata