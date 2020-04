Coronavirus, Ue: Flessibilità su richieste asilo, continuare rimpatri

di lcl

Milano, 16 apr. (LaPresse) - La Commissione europea ha pubblicato le linee guida da applicare per garantire, anche durante la pandemia di Covid-19, la continuità delle norme Ue in materia di asilo, rimpatrio e ricollocamento. In particolare la Commissione ha chiesto agli Stati di adottare la massima flessibilità nelle procedure di richiesta d'asilo, sia in relazione alle scadenze che alla durata dell'esame delle richieste, e di continuare le attività sui rimpatri, in particolare quelli volontari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata