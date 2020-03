Coronavirus, Ue: Evitare perturbazioni economiche da stop voli Usa

di lcl

Milano, 12 mar. (LaPresse) - "A seguito del divieto di viaggio - per i cittadini dell'Ue - annunciato da Donald Trump, valuteremo la situazione oggi. Bisogna evitare le perturbazioni economiche". Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel su Twitter dopo l'annuncio del presidente Usa di sospendere i voli per l'Europa per 30 giorni.

"L'Europa - ha scritto Michel - sta adottando tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus, limitare il numero di persone colpite e supportare la ricerca".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata