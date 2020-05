Coronavirus, Ue: Delegazione in Cina informata su censura articolo

di scp

Torino, 7 mag. (LaPresse) - "La delegazione Ue in Cina era stata informata che la pubblicazione ci sarebbe stata solo in accordo con il ministero degli Esteri cinesi, la delegazione Ue ha fatto conoscere le sue preoccupazioni al ministero degli Esteri sia sul processo sia sulla richiesta di rimuovere una parte della frase legata alle origini della crisi del coronavirus". Lo ha detto Virginie Battu-Henriksson, portavoce della Commissione europea per gli affari esteri, a proposito dell'articolo co-firmato dall'ambasciatore Ue a Pechino e pubblicato dal China Daily rimuovendo una parte relativa all'origine del coronavirus in Cina. La delegazione Ue, ha aggiunto, "ha deciso di procedere comunque con la pubblicazione dell'articolo con considerevole riluttanza perchè considera importante comunicare messaggi chiave sulle priorità Ue".

