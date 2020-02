Coronavirus, Ue: Da nessuno Stato intenzione di controlli alle frontiere

di scp

Milano, 27 feb. (LaPresse) - La Commissione europea fornirà linee guida per i viaggiatori che rientrano dalle aree a rischio o che si recano in esse. "Attualmente - sottolinea l'esecutivo Ue - nessuno Stato membro ha segnalato l'intenzione di introdurre controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri e i paesi associati a Schengen continuano ad applicare il normale regime per i controlli alle frontiere esterne, con controlli rafforzati per coloro che viaggiano dalle zone colpite".

