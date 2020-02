Coronavirus, Ue: Da Italia risposta rapida e professionale

Milano, 24 feb. (LaPresse) - "Voglio elogiare la risposta rapida e professionale delle autorità italiane" all'emergenza del coronavirus. "Abbiamo un eccellente cooperazione con l'Italia nel campo della protezione civile e sappiamo che l'Italia ha il personale competente e le strutture efficienti per far fronte in modo coordinato all'emergenza". Così il coordinatore europeo di risposta alle emergenze Janez Lenarcic durante un punto stampa a Bruxelles.

