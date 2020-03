Coronavirus, Ue crea scorta di dispositivi medici per Paesi membri

di scp

Torino, 19 mar. (LaPresse) - La Commissione europea ha deciso di creare una scorta strategica di dispositivi medici come ventilatori e maschere protettive per aiutare i paesi dell'Ue contro la pandemia di Covid-19. “Con la prima riserva europea comune di apparecchiature mediche di emergenza, abbiamo messo in atto la solidarietà dell'Ue. Beneficerà tutti i nostri Stati membri e tutti i nostri cittadini. Aiutarsi a vicenda è l'unica via percorribile", rimarca la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata