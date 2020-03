Coronavirus, Ue convoca Consiglio 'di emergenza' dei Trasporti

di lcl

Milano, 11 mar. (LaPresse) - L'Ue ha convocato per la prossima settimana un Consiglio "di emergenza" dei Trasporti per discutere le misure da prendere riguardo all'epidemia di coronavirus. Lo ha riferito su Twitter la commissaria Ue ai Trasporti Adina Ioana Valean sottolineando che "Il nostro settore è uno dei più colpiti dalla rapida diffusione del virus . Tempi come questi richiedono una stretta cooperazione tra gli Stati membri".

