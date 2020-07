Coronavirus, Ue autorizza Remdesivir per trattamento Covid-19

di lcl

Milano, 3 lug. (LaPresse) - La Commissione europea ha rilasciato un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il medicinale Remdesivir, che lo rende il primo medicinale autorizzato a livello Ue per il trattamento contro il Covid-19. Tale autorizzazione, secondo una procedura accelerata, è subordinata a una raccomandazione dell'Agenzia europea per i medicinali, seguita da un'approvazione da parte degli Stati membri.

