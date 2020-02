Coronavirus, Ue: Assoluta solidarietà all'Italia

di scp

Milano, 27 feb. (LaPresse) - La Commissione europea "continua a lavorare su tutti i fronti" per l'epidemia di Covid-19 in corso e ribadisce "l'assoluta solidarietà con l'Italia e tutti gli Stati membri". Lo sottolinea in una nota la Commissione rimarcando che ieri anche Stella Kyriakides, commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha espresso "un forte sostegno agli sforzi italiani".

