Coronavirus, Turchia: In Iran 750 casi sospetti e 5 morti

di scp

Milano, 21 feb. (LaPresse) - In Iran sono stati registrati 750 casi sospetti di coronavirus e 18 contagi confermati, mentre il bilancio delle vittime è attualmente di 5. Lo afferma il ministro della Sanità turco, sottolineando che tutti i passeggeri in arrivo dall'Iran sono sottoposti a controlli sanitari e quelli con sintomi non possono entrare nel Paese.

