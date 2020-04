Coronavirus, Trump: Voglio riaprire Usa ma ascolterò esperti

di mrc/ect

Torino, 10 apr. (LaPresse) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che "sicuramente ascolterà" gli esperti di salute sul tema della riapertura degli Usa. I membri del team di Trump hanno iniziato discussioni su un piano per riaprire l'economia Usa già all'inizio di maggio anche se gli esperti scientifici avvertono che è troppo presto per iniziare a rimuovere i protocolli di distanziamento sociale. Lo riferisce la Cnn. Trump ha poi ricordato che ci sono "due lati" per ogni argomento, aggiungendo che lavorerà a una nuova task force di esperti con focus sull'economia. "Speriamo di riuscire a rispettare una certa data, ma non faremo nulla fino a quando non sapremo che questo paese sarà in salute. Non vogliamo tornare indietro e ricominciare da capo, anche se su scala ridotta", ha aggiunto.

