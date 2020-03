Coronavirus, Trump: Valuto la quarantena per New York

di scp

Torino, 28 mar. (LaPresse) - Il presidente americano Donald Trump sta pensando a una possibile quarantena "a breve termine, di due settimane" per "New York, probabilmente il New Jersey e alcune parti del Connecticut". Parlando alla Casa Bianca dell'emergenza coronavirus, Trump ha detto che preferirebbe non farlo, "ma potremmo averne bisogno".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata