Coronavirus, Trump: Usa avranno vaccino nel giro di settimane

di lcl

Milano, 15 set. (LaPresse) - "Avremo il vaccino molto presto", "in settimane, potranno essere 4 settimane o 8, ma lo avremo". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un'intervista rilasciata a Fox&Friends. "Siamo veramente molto vicini - al vaccino - e sarà un bene non solo per noi ma per il mondo", ha aggiunto Trump, che ha negato di aver fatto pressioni sulla Fda per motivi politici in vista delle elezioni presidenziali di novembre.

